Beinette definisce il suo progetto "ripartenza della scuola"

Nuovo comunicato arriva dal sindaco di Beinette Lorenzo Busciglio (non a caso professionalmente un insegnante), alla vigilia dell’inizio dell’anno scolastico, in questa perdurante emergenza sanitaria da «pandemia COVID».



«Si ritiene utile fornire alle famiglie un aggiornamento relativo ai servizi scolastici offerti dal Comune di Beinette.

A causa delle restrizioni dovute all'emergenza sanitaria e considerato il livello di saturazione dei locali scolastici nei tre plessi di Beinette, l'Amministrazione comunale si è vista costretta ad aumentare i costi dei servizi per far fronte all'incremento di personale di assistenza e dell'intensificazione delle operazioni di pulizia e sanificazione dei locali. Per questo motivo, nella prima richiesta di conferma di iscrizione inviata dal Comune si erano prospettati dei costi ipotetici più alti rispetto agli scorsi anni.

Considerando il disagio delle famiglie per la rigidità organizzativa e per l'aumento della spesa, l'amministrazione comunale, avuta la comunicazione da parte dell'ANCI (Associazione Nazionale Comuni Italiani) della possibilità concessa eccezionalmente per quest'anno di integrare con un fondo dedicato parte degli aumenti di costo dei servizi scolastici, ha deciso di: contribuire alla riduzione del costo dei servizi a vantaggio delle famiglie e permettere l'iscrizione al servizio mensa della scuola primaria anche solo per uno o alcuni giorni alla settimana a fronte di un numero di rientri pomeridiani superiore, a patto che la scelta del giorno/giorni della settimana sia fissa (esempio “tutti i lunedì dell'anno scolastico”)».

Andiamo alle «cifre sonanti», vi son nuove tariffe ridotte rispetto alla prima comunicazione/richiesta di conferma: con «pasto scuola infanzia a 5,2 euro, preingresso scuola primaria a 210 euro (considerati i pochi iscritti al servizio al 7 settembre, il costo dello stesso risulta di molto maggiore rispetto all'ipotesi prospettata nella precedente comunicazione: anche se la riduzione della tariffa sembra minima, lo sconto applicato è in realtà in linea con quello applicato sugli altri servizi), pasto scuola primaria a 5,5 euro, assistenza mensa primaria un giorno 52 euro, due 104, tre 150, quattro 200, scuolabus primarie e secondaria residenti a 330 euro, se con due o tre figli a 436 e 500, per non residenti a 374, 478 e 540 (rispetto agli altri servizi scolastici, il trasporto alunni non varia rispetto alla prima comunicazione poiché il costo di tale servizio è già sostenuto in modo consistente dal Comune.)».



Di conseguenza: «Alla luce di queste modifiche, l'Amministrazione comunale ha riaperto le iscrizioni ai servizi scolastici fissando come nuova scadenza il giorno 18 settembre alle 12, entro questa data, solamente chi avesse rinunciato ai servizi scolastici rispondendo negativamente o non rispondendo alla precedente richiesta di conferma (quella con scadenza 7 settembre) può inviare la propria iscrizione ad uno o più servizi scolastici; per motivi organizzativi non verranno accolte cancellazioni da parte di chi ha risposto affermativamente alla precedente richiesta di conferma.

Coloro che si iscriveranno entro il 18 settembre potranno usufruire dei servizi scolastici a partire da lunedì 28 settembre. Coloro che hanno aderito ad uno o più servizi entro il 7 settembre, invece, li avranno prima: dal 14 per mensa scuola infanzia e scuolabus primaria e secondaria, dal 15 preingresso e mensa scuola primaria».



Il servizio par del tutto definito, pianificato, nei dettagli.



Il preingresso alla scuola dell’infanzia, servizio a cura dell'Istituto Scolastico, parte dalle 7,30. Mensa Scuola Infanzia: le cinque sezioni della scuola si alterneranno in due turni nel refettorio che ospiterà al massimo tre sezioni contemporaneamente. Gli orari saranno i seguenti: primo turno 11,30 – 12,15, pulizia e sanificazione 12,15 – 12,30, secondo turno 12,30 – 13,15.



Essendo «tempo scuola», durante il pasto i bambini saranno assistiti dalle rispettive insegnanti.



Preingresso scuola primaria: a partire dalle ore 7,30 fino all'inizio delle lezioni, tre assistenti (una dedicata al triage e due all'assistenza dei bambini) della cooperativa «Persona e Società» accoglieranno ed assisteranno i bambini presenti. Il servizio si svolgerà nel refettorio (capienza massima quarantacinque bambini). Per poter ottemperare all'obbligo di distanziamento, i bambini verranno fatti sedere ai banchi predisposti ad hoc e verranno proiettati filmati/documentari. Al termine del servizio, le operatrici della cooperativa «Persona e Società» puliranno e sanificheranno il locale utilizzato.



Mensa ed assistenza mensa Scuola Primaria: tutti gli alunni iscritti al servizio consumeranno il pasto nella stessa fascia oraria (12,30 – 14,15), alcune classi verranno spostate nel refettorio altre resteranno nelle rispettive aule. Sia nel refettorio che nelle aule verrà garantito il servizio di assistenza con personale della cooperativa Persona e Società. I pasti, serviti su vassoi in materiale biocompostabile preparati sul momento, verranno preparati e somministrati da personale della ditta «Camst Spa».



Al termine del pasto, il personale della ditta «Camst» provvederà alla pulizia ed alla sanificazione del refettorio, mentre il personale della cooperativa «Persona e Società» provvederà alla pulizia delle aule interessate.



Scuolabus scuola primaria e secondaria di secondo grado: due pulmini compieranno quattro giri sul territorio comunale (due dedicati alla primaria, due dedicati alla secondaria) per raccogliere gli alunni iscritti al servizio. Gli alunni, che dovranno mantenere la mascherina per tutto il tragitto, saranno disposti sull'automezzo in due file verticali per mantenere il distanziamento.



L'iscrizione avviene compilando il questionario sul link https://forms.gle/5puD64WB3Cx8uBkt7.



In caso di problemi si potrà scrivere una mail a tributi@comune.beinette.cn.it.



Potranno usufruire dei servizi scolastici nell'anno 2020-21 solamente coloro che risultano in regola con i pagamenti degli scorsi anni.