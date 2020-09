A Cortemilia l’ultimo saluto a Romano Cane, panettiere con la passione per la pallapugno

Si terranno nel pomeriggio di oggi, lunedì 14 settembre, i funerali di Romano Cane, 52 anni, spentosi a causa di un male incurabile.



Figura molto nota e stimata nel centro langarolo, da quasi quarant’anni Cane era impegnato nel portare avanti la storica attività di panetteria avviata in paese dal nonno Giulio e in seguito condotta dal padre Carlo e dallo zio Elio.

Appassionato di "balon", aveva inoltre dato un importante contributo al rilancio della Pallonistica Cortemiliese, realtà di cui era vicepresidente.



"Una perdita così prematura colpisce sempre – dice al nostro giornale il primo cittadino del centro langarolo Roberto Bodrito –, ma ancor di più se, come per Romano, tocca una persona di cui tutti abbiamo apprezzato il carattere gioviale e disponibile, insieme all’esempio di una vita dedicata al lavoro e all’impegno per la comunità, nel suo caso con un riguardo particolare all’ambito sportivo. Ci stringiamo con affetto al dolore della sua bella famiglia, cui va la nostra vicinanza in questo difficile momento".



Le esequie di Romano Cane verranno celebrate alle ore 16 presso la parrocchiale di San Michele a Cortemilia. Ad accompagnarlo nel suo ultimo viaggio la moglie Graziella, i figli Jacopo, Nicolò e Giulio, la mamma Irma e la sorella Cinzia.