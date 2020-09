Misurazione della temperatura, lunghe code e distanziamento: anche a Cuneo suona la campanella per la ripartenza del nuovo anno scolastico (GALLERY E VIDEO)

Il 14 settembre è arrivato: le scuole secondarie di secondo grado della città di Cuneo - come la maggior parte di quelle di altri ordini e gradi - hanno aperto le porte dopo sei mesi di stop causato dall'epidemia Covid-19.

Termoscanner, lunghe file, distanziamento sociale e autocertificazioni: sono questi gli ingredienti - necessari, ovviamente - del nuovo anno scolastico. Assieme a loro, la voglia (per gli studenti) di ritrovare i compagni e (per i docenti) i colleghi, di proseguire nel recuperare, in una maniera del tutto nuova, un po' della quotidianità pre-pandemia.



I dubbi e le perplessità sono diverse e potrebbero aumentare nel corso delle settimane, ma c'è comunque la speranza, forte e condivisa, che da qui a giugno tutto proceda per il meglio.

I ragazzi, prima dell'inizio delle lezioni, hanno dovuto attendere al di fuori degli istituti a distanza di sicurezza l'uno dall'altro. Qui, gli insegnanti e il personale non docente hanno spiegato loro le specifiche dell'ingresso a scuola: le prime ore della giornata di oggi - a detta stessa di alcuni docenti - sono state riservate a un riassunto generale delle regole della "nuova convivenza" in ambito scolastico.

Qui sotto, il servizio realizzato da Daniele Caponnetto e Simone Giraudi