Doppia inaugurazione in quota sullo spartiacque Varaita e Maira: aprono il bivacco Carmagnola e il sentiero Gustin

Il CAI a Carmagnola è nato nel 1977 come gruppo dipendente dalla Sezione ”Monviso” di Saluzzo. In seguito è diventato prima una sottosezione e poi una sezione autonoma.





Come raggiungere il bivacco “Carmagnola”



Sul versante della Valle Maira fino al Bivacco Carmagnola sale una strada bianca, realizzata per costruire e rifornire le postazioni del Vallo Alpino, percorribile a piedi e in mountain bike. I mezzi motorizzati si debbono fermare ai 2000 metri della chiesa della Madonna delle Grazie, da dove in due ore e mezza di cammino si sale al Bivacco.

Il tempo di ascesa al Bivacco dal versante di Bellino, in Val Varaita, è di circa tre ore e mezza, per un dislivello di 1000 metri su di un percorso per escursionisti esperti.