Primo giorno di scuola anche in Pediatria: il grazie dell'ospedale di Cuneo alla maestra Teie

Primo giorno di scuola per migliaia di studenti in tutta la provincia di Cuneo. Ma non solo, perché oggi ha preso il via l'anno scolastico anche per i bambini che sono ricoverati in ospedale. E il Santa Croce e Carle di Cuneo ha voluto dedicare un pensiero proprio a loro, ai pazienti del reparto di Pediatria del nosocomio del capoluogo.

Libri, fogli, penne... e l'instancabile presenza dell'insegnante ospedaliera Maria Teresa Lingua, per tutti Teie, a cui va il grazie dell'azienda ospedaliera per il suo prezioso lavoro.