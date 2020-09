Sommariva del Bosco saluta l’arrivo del nuovo dirigente scolastico Danilo Eandi

Scuole finalmente ripartite anche a Sommariva del Bosco, dove l’Amministrazione comunale e il vicesindaco Marco Pedussia in particolare hanno dato il benvenuto al nuovo dirigente scolastico, l'architetto Danilo Eandi, annunciando con soddisfazione una riapertura che, grazie alla sinergia tra Comune e Istituto Comprensivo, oggi è potuta avvenire nel segno della sicurezza e consentendo agli alunni di poter frequentare le lezioni senza l’obbligo di indossare la mascherina, grazie al lavoro fatto sul distanziamento dei banchi.



Quello cui si è arrivati oggi è stato il principale obiettivo dell’Amministrazione roerina negli ultimi mesi. Un lavoro frutto del lavoro realizzato dagli uffici comunali, in particolare con l'ufficio tecnico e i cantonieri, insieme agli assessori Cinzia Spagnolo e Giorgio Gristina, dalla Polizia municipale e da tutta l'amministrazione.



Un grande aiuto nel garantire la ripresa in sicurezza deriva anche dall'arrivo del nuovo scuolabus, attrezzato con postazione per diversamente abili. Il nuovo e il vecchio mezzo saranno utilizzati contemporaneamente per poter gestire al meglio gli ingressi e le uscite in modo scaglionato.



Intanto proseguono i lavori per ultimare il nuovo parcheggio e Pedussia chiede ai genitori di avere pazienza per il disagio momentaneo. Il parcheggio, la messa in sicurezza degli interni dell'edificio e gli spostamenti logistici sono i principali tasselli per garantire la ripresa in sicurezza delle lezioni.



Il nuovo dirigente ha ringraziato l’Amministrazione comunale, l'ex dirigente Secondino Bossolasco, gli insegnanti, il personale Ata e tutti quanti hanno lavorato per permettere agli studenti di riprendere in modo normale il loro percorso formativo e ha sottolineato la necessità di mantenere calma e pazienza nell'adeguarsi alle norme stabilite, indispensabili per garantire la sicurezza dei ragazzi.



Il professor Eandi ha quindi chiesto la collaborazione e il supporto alle famiglie, garantendo di aver messo in atto tutte le disposizioni necessarie per garantire la sicurezza.



Sono stati programmati ingressi e uscite scaglionati per evitare assembramenti, sono state individuate le zone di passaggio nei corridoi e distanziati i banchi affinché gli alunni possano togliere la mascherina in classe. Sul sito internet dell'istituto comprensivo sono illustrate tutte le indicazioni da seguire.