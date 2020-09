Consulenza coworking Cowo® e sopralluogo virtuale

Hai pensato di aprire un coworking? È il momento giusto. In un’intervista pubblicata su Ansa qualche mese fa, Massimo Carraro, co-fondatore di Rete Cowo®, ha parlato di segnali incoraggianti dal mercato, con richieste per spazi di lavoro anche nella fase 1 dell’emergenza Covid-19. E dopo aver provato il lavoro in modalità smart, per molti “il coworking sarà, ancor più di prima, la migliore delle opzioni disponibili”.

Avviare un progetto di coworking con la nuova consulenza Cowo®

Approfittare delle potenzialità del coworking non è così semplice. Serve del metodo. Da dove partire quindi per aprirne uno? Facile, dal nuovo servizio di consulenza progetto coworking . È l’iniziativa rivolta a chi desidera avviare un’attività di coworking avvalendosi della preparazione dei pionieri del settore. I professionisti di Cowo® hanno 12 anni di esperienza e sono ogni giorno al fianco di oltre 100 spazi di lavoro condiviso in Italia e Svizzera.

Massimo Carraro e Laura Coppola, i due fondatori di Cowo®, sono stati tra i primi in Italia a comprendere il valore della condivisione degli spazi di lavoro. Il progetto nasce a Milano, negli uffici della loro agenzia di comunicazione Monkey Business/advertising in the jungle, e si sviluppa grazie al web nell’intera Penisola, fino a valicare i confini nazionali.

Uno dei punti forti del Network sono le condizioni di affiliazione. Pagando una quota annua (con importo sostenibile e senza royalty né percentuali), l’affiliato riceve assistenza per il lancio, la gestione e lo sviluppo dell’attività. Insieme a promozione pubblicitaria, help desk 24/7 e consulenza commerciale.

A tutto questo oggi si aggiunge un servizio di consulenza con sopralluogo virtuale accessibile anche a chi non fa parte della Rete. La procedura è semplice, completamente digitale e richiede solo una connessione internet stabile.

Come funziona il servizio di consulenza

L’interessato presenta la richiesta online su https://cowo.it/, compila un questionario preliminare e sostiene un colloquio con un componente del team Cowo®. Durante l’incontro, che avviene in modalità virtuale, sono approfonditi tutti gli aspetti relativi all’apertura di un coworking e si svolge il sopralluogo dello spazio di lavoro (via Skype, Zoom oppure con WhatsApp).

Analizzando tutti i dati raccolti, Cowo® realizza un accurato studio di fattibilità e rilascia un documento di valutazione ufficiale. Questo contiene il parere sulla fattibilità del progetto, l’organizzazione di spazi e servizi, i prezzi da applicare e le potenzialità commerciali in relazione al territorio. Sono inoltre presentate le strategie più indicate per l’avvio e lo sviluppo del coworking, considerandone le caratteristiche specifiche.

Il costo? Davvero conveniente: zero per chi decide poi di entrare in Rete Cowo® con opzione Master o Power, mentre per gli altri solo 230,00 euro + iva.