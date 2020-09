A Verzuolo in 5 anni speso 1 milione 200mila euro per la scuola

Nei giorni scorsi l’Amministrazione comunale ha incontrato la dirigente professoressa Enrica Vincenti per un confronto sull’inizio del nuovo anno scolastico e le problematiche emerse a causa dell’emergenza sanitaria. È stata l’occasione di riepilogare gli interventi effettuati sugli immobili negli ultimi 6 anni di Amministrazione anche in vista della ripresa delle scuole.

"La sicurezza degli edifici che ospitano le scuole – ha detto GianCarlo Panero, sindaco – è da sempre una priorità fondamentale della Giunta".

Negli ultimi 5 anni (il 6° è attualmente ancora in rendicontazione) sul totale degli investimenti pubblici le scuole hanno rappresentato il capitolo di spesa maggiore: sono stati spesi 1 milione 200mila euro per una media annua di 243mila euro. Già eseguiti i lavori necessari ad ottenere il C.P.I., il certificato che garantisce la sicurezza antincendio dell’immobile, per le scuole dell’Infanzia (Umberto I di via Castello e di via Pomarolo a Falicetto), le Primarie Willy Burgo e di Falicetto, per la scuola Media. Priorità finanziaria sarà la primaria di Villanovetta, dove servono 70mila euro per completare gli interventi finalizzati all’ottenimento del CPI.

Tra il 2014 ed il 2020 numerose le opere di manutenzione straordinaria. All’Infanzia Umberto I ricostruito il tetto e la tettoia. Anche alla Media si è intervenuti sulla copertura migliorando, inoltre, l’efficientamento energetico di tutto l’edificio e sostituendo tutte le luci, incluse quelle della palestra. Riqualificazione energetica è stata fatta anche alla primaria di Villanovetta.

"L’anno scolastico inizia proprio con il termine dei lavori di efficientamento a Villanovetta – conclude il vicesindaco ed assessore ai Lavori Pubblici Giampiero Pettiti -. La sicurezza è prioritaria per noi così come il risparmio energetico che significa non solo risparmio di soldi, ma rispetto per l’ambiente".