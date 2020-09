Il sindaco di Fossano agli studenti: "Se siete qua in piena sicurezza è grazie all'impegno di tante persone"

Care alunne e cari alunni,

a voi tutti un affettuoso saluto ed i più cari auguri di buon lavoro per l'inizio del nuovo anno scolastico. L’apertura di un nuovo anno di scuola è sempre piena di emozioni e ricca di significato.

Oggi inizia un nuovo anno scolastico ancora più ricco di significato, un nuovo anno diverso da tutti gli altri. Se oggi siete qua, in completa sicurezza, è grazie all'impegno di tante persone che hanno lavorato duramente negli ultimi mesi per arrivare pronti a questa data, da chi ha sistemato le aule, a chi ha organizzato le nuove regole per la gestione della scuola e da tutti i lavoratori del mondo dell'istruzione.

A voi studenti rivolgiamo il nostro più caro augurio affinché questo anno scolastico possa essere un importante momento di crescita per la vostra vita: impegnatevi con passione e continuità. Siete voi il futuro della nostra città, noi abbiamo bisogno di voi ma non dimenticate che anche voi avete bisogno di noi, ascoltate i consigli degli insegnanti, rispettate le regole, cercate di essere pazienti se queste regole vi possono sembrare eccessive ma sono necessarie per riuscire ad andare avanti con la normalità e sicurezza anche in un momento difficile come questo.

Non abbiate paura di chiedere consigli, di confrontarvi con gli adulti ma anche di confidarvi, di far capire loro quelle che sono le vostre debolezze e i vostri problemi.

Noi possiamo sempre aiutarvi.