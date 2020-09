Primo giorno di scuola: il saluto del Sindaco di Bra

Dopo un lungo periodo di lontananza dai banchi e dai propri compagni, è iniziato questa mattina per migliaia di studenti braidesi il nuovo anno scolastico. In occasione del primo giorno di lezioni, in questo avvio così emozionante e particolare, il sindaco di Bra Gianni Fogliato ha portato a nome di tutta l’Amministrazione comunale il saluto a studenti e studentesse, in presenza per gli allievi delle classi prime degli istituti comprensivi cittadini e tramite videomessaggio (visualizzabile anche sul canale You Tube del Comune di Bra) a tutte le altre sezioni.

Fogliato ha augurato buon lavoro ai ragazzi rientrati oggi in classe ricordando l’importanza del rispetto reciproco e delle regole, a tutela propria e della collettività, ringraziando nel contempo i docenti, il personale della scuola e le famiglie per la collaborazione e l’impegno.