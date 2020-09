Primo giorno di scuola: il Vallauri di Fossano riparte, ma solo con le classi prime

“Il Covid come opportunità e non come malattia”. Con questo augurio il preside dell’I.I.S Vallauri Paolo Cortese accoglie le classi prime, oggi 14 Settembre, in un primo giorno di scuola inconsueto.

Nel corso della mattinata hanno fatto il loro ingresso, nell’aula magna dell’istituto, prima i ragazzi del settore informatica seguiti da meccanica, elettrotecnica, ragioneria e liceo scientifico scienze applicate. Durante il discorso di benvenuto il dirigente scolastico ha augurato ai suoi neo alunni di cogliere questo periodo così particolare come “evento fuori dall’ordinario” e dal quale poter trarre nuove occasioni.

Non nasconde però le difficoltà riscontrate Cortese: “Ci sono stati ritardi nelle nomine dei docenti che mi hanno costretto al rinvio delle lezioni in presenza, come consentito dal protocollo, delle classi seconde, terze, quarte e quinte. Anche l’ultima ordinanza regionale non ci ha aiutato”.