Scuola - Marco Bussone a Paesana per la prima campanella: “In Montagna riorganizzazioni migliori rispetto alle aree urbane” (FOTO)

La prima campanella dell’anno scolastico 2020-2021 – a Paesana – è suonata stamane alla presenza di Marco Bussone, presidente nazionale dell’Uncem, Unione nazionale Comuni ed Enti montani.

Bussone ha voluto essere presente a questo momento simbolico, proprio a Paesana, dove politiche gestionali adottate su scala nazionale hanno portato alla chiusura di una delle tre sezioni della scuola dell’infanzia.

Bussone è stato accolto dal sindaco Emanuele Vaudano, dal vicesindaco Marco Margaria, dal sindaco di Sanfront e presidente dell’Unione montana del Monviso Emidio Meirone, dal sindaco di Ostana Silvia Rovere, dai consiglieri d’opposizione di Paesana Fabio Gottero, Sergio Beccio e Marisa Argento. E – ovviamente – dal dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo Paesana-Sanfront, Maria Angela Aimone.

E da qui, dalle pendici del Monviso, il presidente Uncem ha voluto lanciare un chiaro messaggio.

“Quella di Paesana – ha detto – è a tutti gli effetti una scuola di Valle. È emblematico come questi diventino dei plessi di montagna, che riuniscono territori dall’alto, e come diventino al tempo stesso dei modelli.

Ovviamente il mio grazie va alla dirigente ed ai sindaci. Perché qui la riorganizzazione è pesata su di loro, ed ha avuto modalità completamente diverse e migliori rispetto alle aree urbane. La capacità di riordino sul territorio delle piccole realtà hanno avuto soluzioni di gran lunga migliori rispetto a quelle delle aree urbane. Qui abbiamo avuto un coordinamento e una rete di comando che ha funzionato.

Qui abbiamo avuto sindaci che hanno parlato direttamente con i dirigenti, lavorando intensamente per due mesi, facendo da parafulmine con genitori e famiglie, con mille contrattempi, ma che alla fine hanno dato un riferimento politico e organizzativo che non c’è stato nelle aree urbane.

Dove, invece, abbiamo avuto mancanza di spazi e attribuzioni di responsabilità.

Un modello che, su scala locale, può essere trasferito al piano nazionale, per il futuro”.

Bussone, dopo aver presenziato all’ingresso a scuola degli alunni della scuola primaria e secondaria, è poi stato accompagnato proprio alla scuola dell’infanzia, oggetto del taglio della terza sezione e di una battaglia nella quale Uncem ha affiancato gli Enti locali, Comune e Unione montana.

“La scelta di tagliare sezioni e organico, seppur in parte ridefinita con le misure post-Covid, è sbagliata oltreché non adeguata alle richieste del territorio. – le sue parole – La terza sezione qui è fondamentale: siamo di fronte ad un taglio che, specialmente quest’anno, è inaccettabile. L’Ufficio scolastico regionale e la Regione ascoltino gli Enti locali e restituiscano le sezioni, anche se tutti sappiamo che quello che si perde oggi difficilmente si recupera”.

“Non deve passare l’idea – ha detto il presidente Meirone – che le scuole di montagna possano essere tagliate. Non devono essere messe in discussione per poche unità: se vogliamo mantenere i servizi, qualcosa in più va messo, specialmente in montagna”.

“La Montagna – gli ha fatto eco il sindaco Rovere – da un lato riempie i titoli dei giornali. Dall’altro, perde posti di lavoro e si vede non garantiti i servizi minimi di base per chi la vuol vivere. È assolutamente anacronistico che si parli di sviluppo e turismo in montagna, se poi cominciano a mancare scuole e posti di lavoro.

Il territorio vive se è vissuto tutto anno: l’emergenza Covid ci ha dimostrato che vivibilità delle città non può essere un nuovo modello. Vivere in una condizione urbana non è il massimo della vita”.

Il sindaco di Paesana, Emanuele Vaudano, ha poi posto un punto fisso: “Investire sulla scuola significa investire sul futuro. Siamo di fronte ad un asilo nuovo, qui si è investito molto. Sanfront partirà con un cantiere, sulle scuole, di 3milioni e 600mila euro. Questo perché crediamo sulla cultura e sui bambini. Non investire sulla scuola, invece, vuol dire non credere sul futuro e sulle nuove generazioni. La Regione e lo Stato facciano un cambio di rotta”.

Un cambio di rotta chiesto ad una delle poche Regioni italiane dove, come ha ricordato Bussone, Bussone, esiste una legge con dei finanziamenti per le scuole di montagna, ormai da 15 anni.

“Un fondo – ha detto – che via via si è sempre ridotto. Ma proprio quel fondo è importante, dimostra che le politiche della Montagna si possono fare. C’è bisogno delle risorse di Stato e Regione per colmare un gap”.

Il suo messaggio è chiaro: le scuole di montagna devono poter andare in deroga, rispetto agli Istituti delle aree urbane. “Serve una presa di posizione, ma culturale. Bisogna prendere atto che certe situazioni vanno tutelate. Occorre capire come è fatto il territorio italiano: capiamo com’è fatto il paese, prima di riorganizzare i servizi”.

A Paesana, la riduzione delle sezioni della scuola dell’infanzia ha portato ad avere, per un totale di 51 alunni, due sezioni: una da 25, l’altra da 26. “Dobbiamo sanificare quotidianamente – ha spiegato la dirigente Aimone – tutti i giochi. Abbiamo organizzato due accessi separati, scaglionando l’orario di entrata e dividendo gli alunni a gruppi.

Perché ora, non potendo i genitori entrare nell’edificio scolastico, il personale si deve anche occupare di seguire i bambini nelle operazioni che precedono l’ingresso in classe”.

La dirigente ha spiegato il vero nocciolo della questione: “Per la scuola dell’infanzia non esistono numeri minimi, come invece ci sono per la primaria e la secondaria. La questione di fondo è che non possiamo continuare con tagli sulla scuola: se ragioniamo così, possiamo pensare di mandare un bambino a scuola a Revello o a Saluzzo, con 40 chilometri di percorrenza?”

Con i bambini ormai all’interno delle loro classi, la delegazione di Amministratori si è lasciata con l’impegno dell’Uncem: “Riprendiamo a fare un’adeguata pressione. – ha detto Bussone – Entro la fine di questa settimana torniamo alla carica: la terza sezione la vogliamo anche solo per principio, insisteremo lì”.