Termoscanner e gel igienizzante all’ingresso: così comincia il primo giorno all’Arimondi Eula di Savigliano (FOTO e VIDEO)

Primo giorno anche per le classi dell’Istituto Marconi di Savigliano. Quest’anno anno il ritorno sui banchi ancora più atteso dopo la chiusura per via dell’emergenza sanitaria da covid19.

Dopo aver fatto entrare gli studenti degli altri anni, anche “i primini”, a partire dalle 8.45 di questa mattina, sono stati chiamati in ordine alfabetico secondo la propria classe, si sono igienizzati le mani e sono passati al termoscanner. Indirizzati poi dai bidelli si sono diretti uno per volta nelle aule, già organizzate nel rispetto dell’emergenza sanitaria

All’interno tutto è stato predisposto per mantenere la distanza di sicurezza tra banchi e le file ordinate tra i corridoi.

Ad accogliere gli studenti è il vicepreside della scuola, Giacomo Celiento: “Abbiamo l’ingresso principale e altri tre ingressi, abbiamo termoingressi, abbiamo colonnina con gel igienizzante. Durante il percorso e nelle aule si troveranno le colonnine con il gel, insieme a tutte le indicazioni da tenere. I banchi sono distanziati e perimetrati per aiutare i professori a capire se sono sempre nella giusta posizione. Questa settimana, con orario ridotto, l’intervallo sarà dalle 10.25 alle 10.35, purtroppo dovranno stare in aula, non possono uscire, ma questo per tutelare la loro sicurezza, perché se no verrebbero meno le norme di sicurezza. Dalla prima ora di lezione, anche dopo un quarto d’ora, i ragazzi potranno recarsi in bagno o al bar, prima dei distributori troveranno una colonnina di gel, un operatore controllerà che si sanifichino le mani, dopodiché potranno rientrare in classe”.

Alcuni genitori si sono ritenuti piuttosto soddisfatti delle disposizioni organizzate dalla scuola, anche se resta qualche preoccupazione: “Le disposizioni qui sono molto chiare, hanno anche fatto un video in cui spiegavano le regole da tenere - spiega una mamma -. Altri istituti dove chiedono di portare il gel e l’autocertificazione per la temperatura, noi non dobbiamo portare niente”. “La mia unica paura - aggiunge un altro papà - è all’interno della classi siano in troppi, ce ne sono anche da 27, poi sicuramente sarà tutto stato calcolato, però mi sembrano tanti”.