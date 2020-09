La generosità fa il botto! All’Ipercoop di Mondovicino raccolta quasi mezza tonnellata di materiale scolastico per la Caritas

Un successo che è andato ben oltre le più rosee aspettative! Nello scorso week-end l’Ipercoop Mondovicino ha organizzato, in collaborazione con la Caritas diocesana e con i volontari della sezione Soci Coop di Mondovicino, un’importante iniziativa di solidarietà: la raccolta di materiale scolastico da destinare alle famiglie bisognose del territorio monregalese.

L’esito dell’iniziativa benefica si è rivelata un autentico successo con più di 480 Kg di materiale donate dai tanti clienti che hanno fatto la spesa nell’ipermercato monregalese nelle scorse giornate di sabato e domenica. Una montagna di quaderni, risme, penne, grembiuli, calcolatrici, astucci e tutto ciò che serve per gli studenti. Tutta merce che sarà distribuita dalla Caritas alle tante famiglie che sono in difficoltà economica, alcune delle quali non hanno neppure i soldi per comprare i quaderni di scuola. Anche lo scorso anno l’Ipercoop Mondovicino aveva organizzato la stessa raccolta, ma il risultato ottenuto in questa edizione è stato di gran lunga migliore.

Grande la soddisfazione da parte dei vertici della Caritas diocesana e ovviamente anche dalla dirigenza dell’Ipermercato monregalese: “Siamo veramente soddisfatti e pieni di gioia per l’ottima riuscita dell’iniziativa” – ha spiegato il dott. Cosimo Giudice, direttore di Ipercoop Mondovicino – “I numeri della raccolta sono stati veramente impressionanti. Quanto a generosità i cittadini monregalesi hanno dimostrato con i fatti di non essere secondi a nessuno e di possedere uno spiccato senso di solidarietà. Ipercoop non può fare altro che rivolgere un caloroso e sincero ringraziamento a tutti coloro che hanno contribuito per l’ottima riuscita di questa iniziativa”.