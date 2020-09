Serie D: Fossano, il centrocampista Edgar Albani in maglia blues

Interessante colpo di mercato per il Fossano a pochi giorni dall'inizio del campionato 20\21.

Ufficializzato l'ingaggio del centrocampista classe 2001 Edgar Albani, giocatore di proprietà dell'Atalanta (società nella quale è cresciuto), reduce dall'esperienza al Savona con la cui maglia ha messo insieme 19 presenze e segnato una rete.

Fabrizio Viassi all'ufficio stampa della società fossanese: "Abbiamo preso un giocatore che in Serie D è fortissimo e che più si avvicina alle caratteristiche che aveva Boloca: ha un futuro nel calcio, ne sono convinto. Ha un contratto con l’Atalanta, il fatto che abbiano scelto Fossano significa che le scelte del presidente e della società e quanto fatto sul campo in questi anni stanno premiando"

Edgar Albani: "Ho scelto Fossano perché la società ha creduto fortemente in me ed è stata convinta di prendermi fin dalla prima telefonata. Mi hanno fatto subito sentire a casa e le prime impressioni sono ottime, impressioni di una società seria che punta veramente sui giovani e non fa le cose tanto per farle, ma che ha già esperienza. Prossimi traguardi ? Fare un buon campionato, a livello personale ma soprattutto come squadra e raggiungere gli obiettivi prefissati. Ho già fatto questo girone l’anno scorso, sarà un campionato duro ma siamo pronti."

Contestualmente la società ha comunicato di aver liberato il centrocampista Babacar Tounkara.