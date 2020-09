Niente “festa” per i neo diplolmati fuori dal Peano-Pellico di Cuneo, ma non si rinuncia al saluto (in presenza) nel primo giorno di scuola (VIDEO)

La tradizione era quella di organizzare una “festa” fuori dal Liceo Pellico e Peano di Cuneo nel primo giorno di scuola con gli studenti usciti dalle quinte e i professori che li hanno accompagnati alla maturità.



Un modo per ritrovarsi con i docenti ed augurargli un buon inizio anno e per aggiornare insegnanti sui percorsi che gli ex liceali intendono intraprendere nel post diploma.



Quest’anno nessuna festa: ma gli studenti, neo diplomati, non hanno rinunciato a presentarsi fuori dall’istituto al via di questo particolare anno. Un saluto agli insegnanti e ai “compagni” più giovani che affronteranno un anno scolastico pieno di incognite. Ma hanno tenuto ad esserci “in presenza”, loro che hanno concluso il loro percorso liceale con la didattica online e con una sola prova di maturità orale per via dell’emergenza sanitaria in atto.



Le loro voci ai microfoni di Targatocn.it.