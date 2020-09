Santo Stefano Belbo, alla Fondazione Pavese un laboratorio di fotografia stenopeica

La Fondazione Cesare Pavese organizza, domenica 20 settembre, un laboratorio gratuito di fotografia stenopeica per le vie di Santo Stefano Belbo. La fotografia stenopeica è senza ottiche e regolazioni: attrezzata solo di un piccolo foro e di carta fotosensibile, permette di scattare immagini grandangolari in bianco e nero con un tempo di esposizione piuttosto lungo, generando effetti molto suggestivi.



Il laboratorio, realizzato in collaborazione con l’Associazione La scatola gialla di Cuneo e curato da Christian Grappiolo, si rivolge ad appassionati e curiosi che vogliono sperimentare questa tecnica. Il laboratorio è a numero chiuso ed è obbligatoria la prenotazione al 366-75.29.255 o scrivendo a info@fondazionecesarepavese.it.