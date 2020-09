Bra-Cavallermaggiore: "Per i bus sostitutivi fermata pericolosa e nessun modo di fare un biglietto"

Riceviamo e volentieri pubblichiamo.



Gentile direttore,

le scrivo da Madonna del Pilone, sono la mamma di tre fanciulle, due delle quali dovrebbero prendere il treno per andare a scuola a Bra, all’istituto "Guala" per essere precisi.



Come ben sapete, con la sospensione delle corse sulla linea ferroviaria per Bra e la sua sostituzione con pullman sostitutivi ci hanno tolto un servizio molto utile, soprattutto per chi ha più figli per i quali organizzare la vita familiare e scolastica.



Come altri genitori sono indignata per quanto accaduto. Ci hanno tolto un servizio e ci hanno dato un “contentino" , un servizio pullman che non è utile per nulla.



Voi direte "meglio di niente", ma la situazione è veramente scandalosa. La fermata per prendere i suddetti bus è a dir poco pericolosa e gli orari non sono funzionali.



Oltretutto non vi è modo di fare un biglietto o un abbonamento perché non hanno ancora attivato il servizio di biglietteria, mentre la scuola è iniziata oggi (ieri, ndr).



Siamo in una situazione di emergenza e lo capisco, ma poco tempo fa su quella linea erano stati fatti imponenti lavori di manutenzione, con importanti spese. Per poi? Per toglierci questo servizio?



Siamo una piccola comunità e come mamma sono veramente stanca di dover continuamente superare ostacoli dovuti a non so nemmeno io cosa. I servizi si migliorano, non si tagliano.



Se potete aiutarmi a far arrivare queste mie parole a chi di dovere e cercare di migliorare la situazione vi sarei molto grata, come come tanti altri genitori .



Paola,

Cavallermaggiore