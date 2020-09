"Un immenso grazie alle maestre: la vostra passione si vede anche da sotto le mascherine"

sono mamma di due bambine di 4 e 2 anni che hanno iniziato la l'asilo da alcuni giorni a Madonna delle Grazie e volevo fare i complimenti e ringraziare profondamente tutte le maestre che si sono impegnate tantissimo per poter riaprire in sicurezza e lo hanno fatto tra le prime scuole già il 2 settembre.

I bambini sono felicissimi e anche sotto le mascherine si possono intravedere i sorrisi delle maestre che con non poche difficoltà gestiscono i nostre tesori più preziosi, che in questo difficile periodo sono stati un po' dimenticati dalle istituzioni, i bambini hanno bisogno di socializzare con i coetanei di litigare e fare pace, giocare e raccontarsi e anche se mia figlia più grande può vedere alcuni dei suoi amichetti solamente con in mezzo un vetro ne è felice comunque, sembra stiano ritrovando una nuova ma, sicuramente più sana quotidianità cosa che negli ultimi sei mesi era completamente mancata.

A loro ma, più in generale a tutte le maestre vorrei dire un immenso grazie perché se fate il vostro lavoro con così tanta passione e amore noi lo vediamo e ve ne siamo grati, vediamo, anche sotto le mascherine e tutto il resto, che quanto portiamo i bambini e li veniamo a prende fate fatica a tenerli divisi perché corrono ovunque ma, le regole vanno rispettate e quindi grazie anche per questo grazie per l'impegno, non sempre così scontato, che ci mette.