Coldiretti contro il "nutriscore" tedesco: "Penalizza l'export agroalimentare cuneese"

Scaduto senza opposizione il temine previsto dalla normativa europea, la Germania può rendere applicativa la norma che introduce a livello nazionale il “nutriscore”, sistema di etichettatura discriminatoria e fuorviante che rischia di condizionare negativamente anche le esportazioni agroalimentari Made in Cuneo, favorendo prodotti artificiali dei quali, in molti casi, non è nota neanche la ricetta.

Lo rende noto Coldiretti nel sottolineare che, con il via libera dell’UE all’etichetta nutriscore in Germania, salgono a sei i Paesi dell’Unione che hanno annunciato o già iniziato ad applicare questo modello (Francia, Belgio, Germania, Spagna, Paesi Bassi, e Lussemburgo); in più, iniziative di aziende private sono in essere in Portogallo, Austria e Slovenia.

“La decisione della Germania ha un peso rilevante sia perché si tratta di un Paese che ha un ruolo di leadership nel guidare l’evoluzione delle politiche comunitarie sia perché è il principale Paese di sbocco delle esportazioni agroalimentari tricolore, che ora rischiano di essere ingiustamente penalizzate. È inaccettabile spacciare per tutela del consumatore un sistema che cerca di influenzarlo nei suoi comportamenti orientandolo a preferire prodotti di minore qualità, con ingredienti di sintesi e a basso costo, spacciati per più salutari” denuncia Roberto Moncalvo, Delegato Confederale di Coldiretti Cuneo.

“Il nutriscore – aggiunge Fabiano Porcu, Direttore di Coldiretti Cuneo – finisce per escludere paradossalmente dalla dieta alimenti sani e naturali che da secoli sono presenti sulle nostre tavole, per favorire prodotti artificiali di cui in alcuni casi non è nota neppure la ricetta. L’equilibrio nutrizionale va ricercato tra i diversi cibi consumati nella dieta giornaliera, come prevede la proposta italiana del sistema a batteria che non attribuisce presunti ‘patentini di salubrità ai singoli alimenti ed esclude i prodotti a marchio IGP e DOP per le specifiche caratteristiche di eccellenza, evitando così il rischio di confondere il consumatore con ulteriori segni distintivi in etichetta”.