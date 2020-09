Il Centro Famiglie e la Ludoteca di Savigliano riaprono dopo i mesi di lockdown

Il Centro Famiglie di Savigliano riapre ufficialmente i battenti. Dopo mesi di chiusura imposti dall’emergenza Covid-19, la struttura di Via Mutuo Soccorso riapre al pubblico dal 21 settembre, riproponendo le storiche attività ed aggiungendone di nuove.

Per quanto riguarda la Ludoteca, ai più piccoli (fascia 0-3) ed ai loro genitori sarà dedicato il lunedì mattina dalle 9:30 alle 11:30. Mentre per i più grandi (fascia 0-10) i pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì, con orario fisso dalle 16:30 alle 19. Nel rispetto delle normative sanitarie, per accedere ai locali della Ludoteca sarà sempre obbligatoria la prenotazione, che andrà comunicata tramite mail (ludoteca.sav@monviso.it), Facebook o tramite telefono/Whatsapp al 335.127890.

Prenotazione che NON sarà invece necessaria per il nuovo “LudoPark”, pensato per coinvolgere attivamente bambini e genitori all’aria aperta. Il progetto prevede la realizzazione di un parco educativo nell’area verde antistante la Ludoteca, attraverso un laboratorio partecipato. Genitori e bambini saranno quindi invitati tutti i mercoledì e i venerdì, dalle 16:30 alle 19, per realizzare insieme a volontari ed educatori un nuovo spazio di comunità. L’allestimento avverrà attraverso l’utilizzo di elementi e materiali rigorosamente naturali e di recupero, che diventeranno strumenti di gioco particolarmente facilitanti e arricchenti per l’esplorazione e la conoscenza del contesto circostante. Il parco avrà come riferimento “scientifico” il pensiero di Gianfranco Zavalloni, noto pedagogista ed autore, tra gli altri, del “Manifesto dei diritti naturali dei bambini” (tra questi: “Il diritto al dialogo, al silenzio, all’uso delle mani, agli odori, alle sfumature…”). Vi saranno pertanto delle postazioni tematiche dedicate a questi principi squisitamente umani; in quanto tali adatti a tutti.

"L’idea del parco – spiegano gli educatori Luisa ed Andrea - è frutto del delicato periodo che stiamo vivendo, ricco di limitazioni in molti spazi pubblici al chiuso: scuole e centri educativi in primis. Per questo abbiamo pensato di allargare le nostre attività all’esterno, non limitandoci ad offrire un pacchetto completo, ma chiedendo una collaborazione attiva. Crediamo infatti che coinvolgere bambini e genitori nella realizzazione concreta del parco possa educare, oltre che allo sviluppo di abilità manuali e creative, alla cura ed alla riscoperta degli spazi pubblici. Il “cantiere” sarà aperto a tutti coloro che vorranno donare tempo, competenze e idee. Nelle scorse settimane abbiamo lanciato una call per il reperimento di alcuni materiali di scarto: la risposta dei cittadini è stata eccezionale".

Chi volesse contribuire alla raccolta di materiali, può contattare gli educatori della Ludoteca al 335.1273890. Al momento servono in modo particolare: copertoni, corde resistenti, pitture e vernici varie.

Confermate tutte le iniziative degli anni scorsi. Il “Sabato in scatola” - serata di giochi da tavolo per famiglie e bambini da 0 a 99 anni - andrà in scena nelle date di 24 ottobre, 21 novembre e 19 dicembre, dalle 20:30 alle 23:30 presso i locali della Ludoteca. Mentre il servizio di “stoviglioteca” sarà fruibile osservando le nuove normative igieniche fissate nel regolamento d’utilizzo.

Sul fronte Centro Famiglie, sono già attivi i servizi di mediazione familiare - per coppie separate e in fase di separazione con figli minori - e la consulenza educativa per i genitori, per la quale occorre fissare un appuntamento al 338.7419215 (counsellor Roberto Colombero).

Ripartono inoltre i “Gruppi di parola”, con 4 incontri per bambini e ragazzi (6-14 anni) figli di genitori separati (iscrizione obbligatoria al 0172.710822).

Ultimo ma non meno importante, il gruppo di pedagogia dei genitori - rivolto a mamme e papà con bambini da 0 a 3 anni - riprenderà in Ludoteca il 28 settembre alle ore 17. Per informazioni 335.1273890.