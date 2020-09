Calcio, Beccacini (Pro Dronero): "Sono ancora valide le norme che regolano la presenza del pubblico?"

Nuova presa di posizione del presidente della Pro Dronero Corrado Beccacini che è tornato a contestare il protocollo FIGC del 10 agosto, in particolare sulla parte relativa alle limitazioni per il pubblico e sulla mancanza di chiarezza nelle disposizioni.

La nota di Beccacini

Essendo ormai ufficialmente ripresa l'attivita' agonistica da parte di alcune societa' dilettantistiche piemontesi, in assenza di nuove comunicazioni ufficiali da parte del Comitato Regionale, ci chiediamo se siano ancora valide le norme contenute nel protocollo FIGC del 10 agosto riguardo all'eventuale presenza di spettatori, che sembrerebbe rigorosamente esclusa a bordo campo e soggetta a forti limitazioni anche in Tribuna.

A decorrere dal 1 settembre 2020 è consentita la partecipazione del pubblico a singoli eventi sportivi di minore entità a patto che non superino il numero massimo di 1000 spettatori per gli stadi all'aperto e di 200 spettatori per impianti sportivi al chiuso.

La presenza di pubblico è comunque consentita esclusivamente nei settori degli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, nel rispetto del distanziamento interpersonale, sia frontalmente che lateralmente, di almeno 1 metro e con obbligo di misurazione della temperatura ai varchi d'accesso più utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie.

Tutto questo e' ancora valido oppure no?

Si puo' giocare a porte aperte o rimane in vigore questa norma che riduceva di fatto enormemente la capienza degli impianti, tanto e' vero che per evitare contestazioni da parte delle Forze del'Ordine, molte partite amichevoli si sono di fatto svolte a porte chiuse? Sarebbe davvero importantissimo avere finalmente una risposta chiara e definitiva!