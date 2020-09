Fossano attende l'Anima Festival: tutto pronto per il concerto di Elisa

«Quest'anno lo sforzo organizzativo è stato doppio non solamente per la doppia location ma soprattutto per tutte quelle misure che ci sono state imposte per il contenimento dell'emergenza epidemiologica Covid19 - il commento del direttore artistico Ivan Chiarlo - stiamo lavorando a pieno per lo svolgimento in sicurezza anche dell'ultimo concerto a Fossano i cui biglietti sono andati sold out in poche ore, un risultato che forse neanche l'artista stessa si aspettava. È doveroso un ringraziamento in primis al sindaco di Fossano Dario tallone e alla sua amministrazione non solo per aver creduto in noi dando un ulteriore valore a quello che è lo storico Festival ma anche per il fondamentale contribuito nella gestione in massima sicurezza degli eventi».