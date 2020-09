Nessun aumento sulle tariffe dei servizi scolastici all'asilo nido Peter Pan di Savigliano

La Giunta comunale di Savigliano, tramite delibera, ha deciso di mantenere invariate le tariffe dei servizi scolastici relative all’assistenza educativa, alla mensa, al trasporto, al servizio di accoglienza e sorveglianza alunni e all’asilo nido comunale Peter Pan.

"Questo a fronte di aumenti decisamente importanti a carico del Comune - spiegano il sindaco Giulio Ambroggio e la Giunta - soprattutto per il servizio di mensa scolastica. Questa decisione nasce dalla volontà dell’amministrazione di non far ricadere questi aumenti sulle famiglie in un momento già delicato per loro dal punto di vista economico e organizzativo".