Partite le scuole a San Michele Mondovì, il saluto del sindaco: "Unendo tutte le forze, giorno dopo giorno, costruiamo il futuro dei nostri bambini"

Finalmente ieri, lunedì 14 settembre, le scuole sono ripartite. Un segnale positivo e di ritorno alla normalità, come afferma il Sindaco di San Michele Mondovì, Domenico Michelotti: “È stata un'emozione rivedere il pulmino dello scuolabus in azione, con tanti bambini che si dirigevano verso il polo scolastico delle scuole primarie di primo e secondo grado e dell'infanzia.Dopo tanti mesi di stop, ecco un altro segnale che ci fa ben sperare, con il sapore di ritorno alla normalità.L'augurio mio personale e di tutta l'amministrazione va ai bambini ed i ragazzi, alle loro famiglie, a tutto il personale scolastico, dalla Dirigente, alle insegnanti ed a tutto il personale ATA: il carico di lavoro sarà senza dubbio maggiore, ma allo stesso tempo è una grande soddisfazione aver dato inizio a questo nuovo anno.Mai, come oggi, il nostro sostegno è forte e lo sarà sempre.Unendo tutte le forze, giorno dopo giorno, costruiamo il futuro dei nostri bambini.”

Queste prime settimane di riapertura saranno per tutte le scuole del monregalese una buona occasione per testare la funzionalità delle nuove regole che sono state adottate per il contenimento del Covid-19.

Le lezioni nella Scuola Primaria di San Michele e nella Scuola Primaria di Vicoforte, saranno sospese da sabato 19 settembre a martedì 22 settembre compreso per le votazioni relative a referendum costituzionale che si terrà domenica 20 e lunedì 21 settembre.

Le lezioni in entrambe le scuole, riprenderanno regolarmente mercoledì 23 settembre.