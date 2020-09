Primo giorno di scuola per gli studenti di Frabosa Sottana

A inizio estate si è svolto nei locali dell’edificio scolastico di Frabosa Sottana il sopralluogo della dirigente scolastica dell’istituto comprensivo di Villanova Mondovì, dott.ssa Ada Zamboni, la quale ha indicato le soluzioni più opportune per organizzare gli spazi in ottica anti-Covid19.

In sinergia con l’amministrazione comunale di Frabosa Sottana – da sempre molto attenta alle esigenze e ai bisogni della scuola – grazie all’impegno, alla cura e alla dedizione delle maestre e dei collaboratori scolastici, nonché al lavoro del funzionario dell’area tecnica e dei cantonieri, è stato possibile predisporre nel modo più sicuro ed efficace la ripartenza delle attività in aula.

La scuola primaria dispone di cinque aule per le lezioni, di cui quattro dotate di L.I.M. (lavagna interattiva multimediale); inoltre ogni allievo ha a disposizione un tablet per le lezioni.

Sono previste solo alcune ore di compresenza per due classi, ad esempio per educazione fisica, ma nessuna pluriclasse. Gli alunni potranno svolgere le attività all’aperto negli spazi intorno all’ampia palestra della scuola: un vero e proprio palazzetto sportivo a loro disposizione.

Quest’anno in particolare l’inizio dell’anno scolastico ha un sapore di rinascita e in quest’ottica di rinnovamento si colloca anche il progetto triennale “Aiutami a fare da solo” dell’Istituto Comprensivo di Villanova Mondovì, in partnership con il Comune di Frabosa Sottana, vincitore del bando Nuova Didattica della Fondazione CRC.

Il progetto, curato dalle maestre Sara Galleano e Margherita Ciocca, prevede la realizzazione di una sezione a Metodo Montessori nella scuola dell’infanzia di Frabosa Sottana e l’allestimento di una vera e propria aula all’aperto.

I lavori di taglio dei vecchi alberi e di prima sistemazione dell’area preludono alla trasformazione del giardino in un laboratorio di apprendimento per le bambine e i bambini, ispirato alla metodologia di Maria Montessori, con aree per la lettura e la pittura, orto didattico, terrario, percorso sensoriale, di equilibrio e coordinazione motoria. Infine verranno piantati e affidati alle cure dei bambini quattro nuovi alberi: un castagno, una betulla, un faggio e un tiglio.

Come anticipato la scorsa settimana, due sorprese hanno accolto le alunne e gli alunni nel loro primo giorno del nuovo anno scolastico. Hanno dato loro il benvenuto la decorazione delle pareti interne, accanto all’entrata, realizzata gratuitamente dalla pittrice Laura Palumbo e la scultura in legno dall’artista Barba Brisiu, raffigurante una civetta (simbolo di conoscenza), un cassetto dei sogni socchiuso e un libro aperto sugli anelli concentrici di accrescimento del tronco di pino, su cui è scritto “La conoscenza è il primo passo per realizzare i sogni”.

Speriamo davvero che sia un buon anno scolastico per tutti e che si possano affrontare eventuali criticità con spirito di apertura al cambiamento, per trasformarle insieme in opportunità di crescita e di apprendimento.