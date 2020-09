Ripartono i servizi scolastici del Comune di Bra

Ieri mattina, lunedì 14 settembre 2020, anche a Bra è suonata la prima campanella del nuovo anno scolastico. A breve prenderanno il via i diversi servizi scolastici forniti dall’Amministrazione comunale: si tratta della mensa, del trasporto scolastico e dei servizi di pre-orario, post-orario e doposcuola. I costi dei diversi servizi possono essere consultati sul sito internet del Comune, in homepage e nella sezione scuola. Le tariffe sono rimaste invariate rispetto allo scorso anno nonostante gli inevitabili aggravi nei costi dovuti alle procedure anti-Covid, spese che il Comune ha deciso di coprire con fondi propri senza gravare sulle famiglie.

Per quanto riguarda la mensa, le famiglie degli alunni residenti che frequentano le scuole statali cittadine hanno la possibilità di ottenere una riduzione del costo del servizio se in possesso di un’at­testazione Isee per prestazioni rivolte ai minorenni in corso di validità, secondo le diverse fasce di reddito individuate dall’Amministrazione. Le richieste possono essere presentate entro il 31 dicembre compilando il modulo on line presente sul sito del Comune di Bra. Inoltre, è possibile anche presentare delle diete personalizzate per motivi di salute, etico o re­ligiosi avvalendosi dell’apposito modulo on line.

Si potrà invece usufruire del trasporto scolastico e dei servizi di pre-orario, post-orario e doposcuola compilando il modulo di richiesta consegnato agli alunni da restituire entro la data indicata sul modulo. Successivamente, la richiesta potrà essere consegnata all’Ufficio Scuola comunale, previa prenotazione telefonica al numero 0172.438238 o via mail all’indirizzo ufficio.scuola@comune.bra.cn.it. Sono previste delle riduzioni del costo del trasporto qualora le famiglie abbiano più ragazzi che usufruiscano del servizio.

Il pagamento dei servizi di pre-orario, post-orario e doposcuola deve essere effettuato attraverso il sistema prepagato “School card” mediante il circuito PagoPA (collegandosi al sito spazio web genitori), negli sportelli BPER di Bra, presso gli esercizi commerciali convenzionati il cui elenco è visionabile sul sito del Comune nella pagina dei servizi scolastici, oppure mediante addebito su conto corrente bancario. Il trasporto scolastico, invece, deve essere pagato in un unica rata entro il 31 ottobre presso l’Ufficio Economato comunale – previa prenotazione telefonica allo 0172.438328 – o mediante un bonifico bancario sul C/C di Tesoreria BPER Banca - IBAN: IT 25 I 05387 46040 000038508648. Per i pagamenti effettuati successivamente a questa scadenza sarà applicata una penale.

Per informazioni è possibile contattare L’Ufficio Scuola del Comune, tel. 0172.438238 il lunedì, martedì, giovedì ore 8.45-12.45 e 14.30-16.30; mercoledì e venerdì ore 8.45-12.45, oppure scrivendo all’indirizzo mail ufficio.scuola@comune.bra.cn.it; l’Ufficio Mensa, tel. 0172.438237 dal lunedì al venerdì dalle ore 8.45-12.45, oppure scrivendo a mensa@comune.bra.cn.it; all’Ufficio Economato, tel. 0172.438328 il lunedì, mercoledì e venerdì ore 8.45-12.45, oppure scrivendo all’indirizzo economato@comune.bra.cn.it