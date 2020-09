Volley A2/F: Alessia Midriano è il nuovo capitano della Lpm Bam Mondovì

La Lpm Bam Mondovì ha ufficializzato il ruolo di capitano e di vice per la stagione 2020/2021. La scelta per il ruolo di capitano è ricaduta sulla veterana del gruppo, la centrale Alessia Midriano, che per il terzo anno consecutivo vestirà la maglia del Puma.

La trentottenne originaria di Busto Arsizio, ma da anni trapiantata nel cuneese, dovrà vestire i panni di capitano e diventare il "faro" in campo e fuori per un gruppo che si è fortemente rinnovato nell'ultima sessione di mercato. Un impegno importante per una delle beniamine della tifoseria locale. Una piccola "sfida" anche per la stessa Midriano, che in alcuni momenti della stagione sarà chiamata probabilmente a mettere da parte un pò della sua dolcezza per tenere sempre sotto controllo l'armonia di uno spogliatoio che al momento da segnali di grande solidità.

Scelto anche il vice-capitano, che sarà rappresentato da un volto nuovo del Puma, l'opposto Veronica Taborelli. La politica della Lpm anche in questa scelta è stata chiara: Midriano-Taborelli per un mix tra esperienza e novità. Domenica 20 settembre, intanto, arriva l'esordio in campionato per le ragazze di coach Davide Delmati con l'impegno in casa del Cus Torino. Di seguito il comunicato stampa della Lpm Bam Mondovì:

Manca sempre meno all’inizio di questa nuova stagione sportiva. Domenica 20 settembre scatterà la quinta stagione consecutiva in Serie A2 dell’LPM BAM Mondovì. Le pumine saranno impegnate in trasferta, nel derby in casa del Cus Torino.

Quella di coach Delmati è una squadra rinnovata, con un mix tra ragazze esperte e giovani promesse.

Proprio in quest’ottica è stata scelta la nuova capitana del team monregalese: sarà infatti Alessia Midriano ad indossare la fascia di capitana, affiancata dalla nuova opposto Veronica Taborelli.

Alessia Midriano, centrale classe ’82, è al terzo anno con la maglia rossoblu, mentre Veronica Taborelli, classe 1994, è un volto nuovo all’LPM BAM Mondovì.

“Si tratta di ragazze equilibrate, tenaci e serie: e saranno sicuramente dei “modelli” di comportamento, anche per le pumine del settore giovanile. Alessia Midriano è stata scelta in questo ruolo per l’esempio che ha sempre dato a tutti, dentro e fuori dal campo.” - commenta Paolo Borello, ds della società monregalese - “Alessia saprà essere un punto riferimento per le più giovani, anche per la sua professionalità durante gli allenamenti. Con una lunga carriera alle spalle, Midriano sa gestire le situazioni e si è sempre distinta per correttezza, impegno, dedizione: lo dimostra il fatto che dopo tanti anni gioca ancora in serie A. Veronica Taborelli sarà il nostro vice capitano e sarà il punto di riferimento in campo: è una giocatrice che sicuramente farà la differenza!"