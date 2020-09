Strada dei Cannoni, 42 chilometri di patrimonio da valorizzare: cordata di sindaci pronti ad acquisirla

“E’ positivo – aggiunge il presidente dell’Unione montana Valle Maira, Valerio Carsetti - che il Demanio militare si sia detto disponibile alla cessione, sulla base di una nostra richiesta univoca. Tutti i sindaci hanno ribadito che, anche a fronte dei rischi legati all’incolumità di chi vi transita, ha senso gestire la strada tutti assieme. In più abbiamo ribadito l’importanza per le nostre montagne di un turismo sostenibile e rispettoso dell’ambiente, strettamente legato alla valorizzazione di una delle più belle strade bianche delle Alpi Occidentali, un vero gioiello”

Gli amministratori hanno concordato sull’avvio di una procedura di acquisizione a titolo gratuito del sedime stradale, programmando un ulteriore confronto con i rappresentanti del Demanio militare da effettuarsi nel prossimo ottobre, per altri approfondimenti tecnici. L’iter è particolarmente è complesso, ma c’è la piena disponibilità a trovare insieme le opportune soluzioni con i dieci comuni coinvolti. “Sono molto soddisfatto - dice il sindaco Marco Gallo - dell’esito dell’incontro. Tutti abbiamo concordato sulla valorizzazione di questo tracciato, che ha panorami di straordinaria bellezza. Prima di tutto, però, è necessario acquisirne la proprietà. In seguito a questo fondamentale passo, potremo pensare alla regolamentazione, alla ricerca di risorse per la messa in sicurezza e a progetti di valorizzazione dell’ampio territorio coinvolto da questo splendido itinerario naturalistico". “Valorizzare questo percorso – afferma il presidente dell’Unione montana Valle Varaita, Silvano Dovetta – è un nostro preciso impegno di amministratori, ben sapendo quale beneficio ne ricadrebbe sul territorio. Questo incontro è stato già operativo e ora siamo determinati sull’obiettivo”.



Storia

La costruzione di questa via di alta quota come strada militare risale ai primi del ‘700, ad opera di Carlo Emanuele III, come opera logistica.

Il primo intervento di manutenzione straordinaria risale al 1938, quando la Sezione del Genio di Cuneo ricevette l’ordine di adeguare la mulattiera esistente al transito motorizzato dalla Colletta di Busca al Colle della Bicocca. Inizialmente, l’orientamento fu di ridurre al minimo i costi, eseguendo soltanto scavi di sbancamento per allargare la strada, successivamente fu deciso di trasformare la strada in carrellabile “tipo C”. I lavori furono appaltati dall’impresa Sorge per un importo di 780.000 lire con l’impiego di manodopera militare ad integrazione di quella civile. Le lavorazioni terminarono nel 1941. Nel 2014 è stato asfaltato un tratto di due chilometri che mette in contatto le provinciali di Lemma e di Valmala (ora appartenente al territorio di Busca), creando un anello ideale, tra l’altro, per percorsi cicloturistici.