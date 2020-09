Egea continuerà a trasmettere energia al Cuneo Volley

L’energia di Egea sarà al fianco del Cuneo Volley anche in questa stagione.

L’azienda multiservizi con sede ad Alba, da sempre è attiva anche nel sociale, sostenendo in maniera diretta lo sport, la cultura e l’arte, con un impegno totale annuale che supera i 600 mila euro. Lo fa grazie alla fiducia che, a sua volta, riceve da migliaia di clienti luce e gas di tutt’Italia, dando vita a un naturale “scambio di energia”.

Il Direttore rapporti con il territorio, Gruppo Egea, Sebastiano Contegiacomo: «Noi di Egea sosteniamo tutto ciò che è energia positiva. Il nostro legame con il Cuneo Volley è ormai storico ed è un esempio concreto dei valori in cui crediamo. Ci impegniamo sempre per promuovere progetti sportivi come questo, che valorizzano il nostro territorio e hanno a cuore le prime squadre, ma anche i settori giovanili. Lo facciamo grazie alla fiducia che quotidianamente tatni cuneesi e non solo ci accordano sottoscrivendo con noi contratti di luce e gas».

Egea opera a livello nazionale con una specializzazione nell’erogazione di servizi pubblici legati ai settori dell’energia e dell’ambiente. Il modello Egea, nato e sviluppatosi in un territorio di “provincia”, è in grado di rispondere alle specifiche esigenze dei territori fornendo servizi tagliati su misura. Da sempre l’Azienda esprime uno spiccato impegno nella realizzazione progetti di valorizzazione e tutela ambientale, adottando a livello territoriale, con competenza e un approccio “glocal”, le migliori tecnologie sviluppate su scala globale.

Nata nel 1956 come Società di distribuzione gas nella Città di Alba, Egea è cresciuta in maniera costante ed esponenziale, moltiplicando le attività e gli ambiti di intervento. Teleriscaldamento, illuminazione pubblica, produzione di energia da fonti rinnovabili, biogas e biometano, mobilità elettrica e sostenibile, vendita di luce e gas: una gamma sempre maggiore di servizi pensati sia per i clienti privati che per le Pubbliche Amministrazioni. Oggi, Egea è la sesta multiutility italiana, la prima a servizio della “provincia”.