Fossano: torna (finalmente) alla normalità il mercato rionale

Per la prima volta dopo la riapertura del 4 maggio ritorna alla “normalità” il mercato rionale di Fossano. Permane l’obbligo per i commercianti ambulanti ed avventori di indossare la mascherina su tutte le zone adibite ad area mercatale: via Roma, via Cavour, Piazza Castello, Largo Eroi, Piazza Bima, Viale Alpi e Piazza Dompé.

All’entrata dell’area mercatale non è più necessaria la misurazione della temperatura corporea. Inoltre torna la disposizione tradizionale: non vi sono più i banchi in viale Regina Elena ma sono nuovamente disposti lungo i due lati di via Roma. Addentrandosi per le vie del centro storico si nota con piacere che tutti i cittadini rispettano l’utilizzo della mascherina e, quanto più possibile, il distanziamento sociale.