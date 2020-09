Lutto a Bra per la scomparsa di Angela Alessandria, mamma dell’ex sindaco Sibille

Cordoglio nella città della Zizzola per la scomparsa di Angela Alessandria, 98 anni, madre dell’ex sindaco ed ex assessore regionale Bruna Sibille, dal maggio 2019 consigliere comunale nella fila del Partito Democratico.



Proprio dal locale Circolo Pd arriva un messaggio di vicinanza a firma dei segretari Iman Babakhali, Walter Gramaglia e Roberto Carena, che "insieme a tutta la comunità politica del Partito Democratico, desiderano unirsi in un grande abbraccio a Bruna Sibille per la perdita della mamma. Una donna che si è contraddistinta per la grande operosità e impegno spesso lavorando nelle retrovie. Porgiamo a Bruna, Fiorenza, Ugo e Stefano e a tutti i famigliari le condoglianze della nostra comunità".



Oltre all’ex sindaco, col marito Ugo, Angela Alessandria lascia la figlia Fiorenza con Marco e il nipote Stefano.



I funerali verranno celebrati venerdì 18 settembre alle ore 16 presso la chiesa parrocchiale di Sant’Andrea Apostolo, partendo dalla Casa Funeraria "Lusso & Racca" di strada Falchetto 61/b alle 15.45.

In strada Falchetto si terrà anche la recita del rosario, fissata per domani, giovedì, alle ore 18.30.