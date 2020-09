Incidente a Mondovì questa mattina 16 settembre poco prima delle 7. Due vetture si sono scontrate frontalmente e una delle due è finita fuori strada, cappottandosi in un campo.

Lo scontro è avvenuto in via Tanaro, all'incrocio per Briaglia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Mondovì, che hanno provveduto alla messa in sicurezza dei mezzi, i sanitari del 118, presenti con due mezzi e i carabinieri, che si sono occupati dei rilievi e della gestione della viabilità in loco.