Bra, “Memorie di una pandemia”: il racconto virtuale degli studenti attraverso l’arte

Un museo è, per antonomasia, un contenitore di memoria: memoria storica, ma anche delle esperienze che i visitatori, grandi e piccini, vivono nel corso delle loro visite e delle attività a cui partecipano. E’ nato da queste riflessioni “2020 Memorie di una pandemia”, un libro virtuale in cui un gruppo di studenti braidesi ha “raccontato al museo” la propria esperienza di quarantena attraverso l’arte.



Disegni, brevi racconti, fotografie, sentimenti e sensazioni dei ragazzi raccolti durante il lungo periodo di lockdown sono ora disponibili in un emozionante video “da sfogliare”, preziosa memoria che oggi tutti possono consultare sul canale You Tube del Comune di Bra a questo link.



Protagonisti delle testimonianze sono gli studenti delle classi I A, B e D, delle II D ed E e delle III C e D della scuola secondaria di primo grado “Carlo Alberto dalla Chiesa” di Bra, in un progetto promosso dal Comune di Bra, Museo di Palazzo Traversa, su idea di Laura Boffa, grafica di Sara Ammazzini e in collaborazione con le insegnati delle classi coinvolte in video lezione durante i mesi scorsi.



“Grazie ai docenti che, nonostante le difficoltà dovute al periodo, hanno accolto con entusiasmo la proposta permettendoci di interagire con le classi durante le ore di video lezione – spiegano da Palazzo Traversa –. Un ringraziamento speciale va a tutti i ragazzi e le ragazze per l’impegno mostrato nella realizzazione degli elaborati, fornendo il loro personale sguardo su un momento così difficile e sulle emozioni che ha portato con sé. Un archivio di storie e momenti, preziosa memoria collettiva”.