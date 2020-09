Manca poco al Galà della Castagna di Frabosa Sottana: attesi grandi ospiti

Si delinea in maniera netta il programma della 32^ Edizione del Galà della Castagna d’oro, che si terrà a Frabosa Sottana nei giorni 3 e 4 ottobre.



L’evento, organizzato dall’Associazione Turistica Mondolè sotto la consueta ed esperta regia di Paolo Bruno e del suo staff e con il Patrocinio del Comune di Frabosa Sottana, per il 32^ compleanno offre al suo pubblico un ricco e poliedrico programma.



Il parterre di prestigiosi ospiti che riceveranno l’ambito Premio Castagna d’Oro è ormai definito, saranno infatti a Frabosa Sottana: l’intramontabile C.T. Marcello Lippi, intervistato dal giornalista sportivo Marino Bartoletti, le campionesse Michela Moioli (snowboard) e Marta Bassino (sci alpino), il grande Davide Cassani e super ospite d’eccezione il Presidente del Coni Giovanni Malagò.



Marcello Lippi, classe 1948, è stato cinque volte campione d'Italia con la Juventus, commissario tecnico della Nazionale Italiana dal 2004 al 2006 e dal 2008 al 2010, conducendola alla vittoria della Coppa del Mondo FIFA 2006, dopo la quale è diventato il primo allenatore nella storia del calcio ad aver vinto le massime competizioni internazionali a livello di nazionali.



Michela Moioli, classe 1995, campionessa olimpica di snowboard cross ai Giochi olimpici invernali 2018 e detentrice del titoli di Coppa del Mondo.



Marta Bassino, classe 1996, originaria di Borgo San Dalmazzo, giovanissima stella entrata nella squadra nazionale B di sci alpino nel 2014, è stata la prima cuneese a vincere una gara di Coppa del Mondo.



Davide Cassani, classe 1961, dirigente sportivo, ex ciclista su strada e commentatore televisivo italiano. Professionista dal 1982 al 1996, ha vinto due tappe al Giro d'Italia. Da gennaio 2014 è commissario tecnico della nazionale italiana maschile élite di ciclismo su strada.

Giovanni Malagò, classe 1959, lungimirante dirigente sportivo ed ex giocatore di calcio a 5 italiano, presidente del CONI dal febbraio 2013 e membro a titolo individuale del Comitato Olimpico Internazionale da gennaio 2019, è il 22º italiano della storia ad entrare nel CIO.



Uno spazio importante sarà riservato alla sfera istituzionale, prestigiosamente rappresentata con la partecipazione di Alberto Cirio, Governatore della Regione Piemonte, Giandomenico Genta (Presidente Fondazione CRC) e Giovanni Quaglia (Presidente Fondazione CRT); personaggi che da sempre dedicano una particolare attenzione al Territorio e che in questo difficile periodo di Covid, sono intervenuti brillantemente con iniziative diverse per sostenere la nostra regione nell’emergenza sanitaria.



Il Galà della Castagna si inaugura sabato 3 ottobre con l’apertura di padiglione fieristico e street food per tutta la giornata. Alla sera, alle 21 presso il Gala Palace, Marino Bartoletti intervisterà “A TU PER TU” il grande Marcello Lippi.



Domenica 4 ottobre prosegue il mercato di prodotti tipici e artigianato e lo Street Food Fiori Eventi e naturalmente caldarroste a volontà. Alle ore 11,00 presso il Gala Palace si terrà la conferenza stampa condotta dai giornalisti Gianni Scarpace (direttore Provincia Granda) e Luisella Mellino (direttore Radio Piemonte Sound), dove i prestigiosi ospiti sveleranno simpatici aneddoti e curiosità.

Alle 14.30 la cerimonia di premiazione al Gala Palace, sotto la regia di Sandro Fedele con la consegna del Premio Castagna d’Oro.



Per gli eventi al Gala Palace, i posti in sala saranno limitati a causa delle restrizioni Anti Covid, ma ci sarà la possibilità di seguire la premiazione della domenica mediante maxischermo posto all’esterno della struttura. La manifestazione si svolgerà in totale sicurezza con scrupoloso rispetto dei protocolli ministeriale in materia anti contagio.