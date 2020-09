Ceresole d'Alba: due nuovi casi positivi al Covid-19

In questi giorni le autorità sanitarie hanno riscontrato due nuovi casi di positività al COVID 19 nel comune di Ceresole d'Alba.

Una delle persone interessate è ricoverata presso un ospedale della zona per monitorare l’evolversi della malattia mentre l’altra sta osservando il periodo previsto di quarantena presso il proprio domicilio con il monitoraggio previsto da parte del personale sanitario.

"La ripresa delle abitudini di vita precedenti all’ emergenza Coronavirus degli ultimi mesi non significa purtroppo che l’emergenza Covid 19 sia superata - scrivono dall'Amministrazione -. Anzi, i rischi di contagio restano molto elevati e non vanno sottovalutati.

La fase che stiamo attraversando, e che ci porterà alla stagione autunnale e invernale, richiede da parte di tutti la consapevolezza che non occorre assolutamente abbassare la guardia pensando che tutto sia superato. Tutte le misure indicate dalle autorità sanitarie vanno seguite con la massima attenzione : RISPETTO DEL DISTANZIAMENTO DI ALMENO 1 METRO TRA LE PERSONE, USO COSTANTE DELLA MASCHERINA, e IGIENIZZAZIONE FREQUENTE DELLE MANI rappresentano la base delle misure di prevenzione da non ignorare se si vuole ridurre la possibilità di diffusione del contagio"