Atletica ed esercizi di corpo libero all'aperto: eccome ricominciano le lezioni di educazione fisica all’Arimondi Eula

Lezioni di educazione fisica un po' diverse quest'anno all’Arimondi Eula di Savigliano. A raccontare come si svolgono al rientro e nel rispetto delle norme anticovid, è il docente Lillo Delio.

“E’ stato bello rivedere gli occhi dei ragazzi - esordisce il professore - certo possiamo fare solamente alcune attività, ma è importante far uscire e respirare i ragazzi”.

Con il tempo ancora bello e stabile le lezioni si svolgono al campo sportivo di piazza d’Armi dove è più facile mantenere la distanza di sicurezza e non è necessario utilizzare degli attrezzi: “Facciamo qualche esercizio di stretching per iniziare, poi qualche giro di corsa e ancora qualche esercizio di corpo libero e stretching per finire. Non possiamo utilizzare gli attrezzi perché si dovrebbero sanificare ogni volta, ma con gli esercizi di pre atletica, atletica e corpo libero siamo riusciti già a fare molto”.

Per i ragazzi dell’Arimondi Eula non sarà poi un problema proseguire con le lezioni anche durante i mesi autunnali e invernali, ormai alle porte. “Per fortuna siamo dotati di due palestre - spiega Delio - Una è quella del Pala Ferrua, dove porteremo solo gruppi piccoli da 15 o 16 studenti massimo, poi abbiamo il Palazzetto dello Sport, dove sono presenti due grandi palestre in cui potremo portare fino a 30 ragazzi, tenendo tranquillamente i due metri di distanza di sicurezza. Dobbiamo solo capire come fare per gli spogliatoi, si dovrà individuare un ambiente in cui gli studenti possano cambiarsi prima di entrare e uscire dalle palestre, ma per il resto siamo pronti. Svolgeremo le stesse attività di atletica e corpo libero che facciamo all’esterno e potremo anche abbinarci qualche lavoro con la palla visto che ne avremo a sufficienza per tutti”.

Non nasconde un po’ di rammarico per il del tutto straordinario rientro a scuola. “E’ una situazione difficile, ma il nostro dirigente scolastico, insieme a tutti i docenti e al personale, ha fatto un lavoro egregio. All’interno abbiamo le classi divise per colori, la segnaletica, addirittura il plexiglas davanti alle cattedre. Io ero all’ingresso il primo giorno e ripeto è stato bello poter rivedere i ragazzi, al tempo stesso temo sarà comunque dura specialmente dal punto di vista psicologico. Spero che al più presto potremo tornare alla normalità”.