L’Imperial Dance di Cuneo riparte a pieno ritmo: dai bambini agli adulti, tutti i nuovi corsi in programma

La voglia di ripartenza si sta facendo sempre più sentire sotto diversi aspetti della nostra vita quotidiana, dal primo squillo della campanella scolastica, allo sbuffo del treno di una giornata di lavoro, in un'Italia che lentamente sta tornando ad una quotidianità diversa da prima, ma consapevole delle regole sanitarie.



E la Imperial Dance Academy di Cuneo non vuole essere da meno: dopo mesi di forzato stop, è pronta ad accogliere nuovamente fra le proprie fila bambini, ragazzi e adulti che vogliono cimentarsi in una delle numerose attività offerte.



Qui di seguito trovate i link al calendario completo dei corsi:



Imperial Dance KIDS per bambini e ragazzi (LINK: https://www.imperial-dance.it/corsi/bambini)



il comparto fitness e quello riservato agli adulti (LINK: https://www.imperial-dance.it/corsi/adulti)



“Ci sono chiaramente delle normative da seguire – spiega Marina Sacco, vice presidente della Imperial Dance Academy – Distanziamento, sanificazione dei locali, igiene delle mani, mascherine e prova della temperatura saranno all'ordine del giorno. Già da alcune settimane siamo partiti con i corsi di Balla&Snella per testare tutti i procedimenti e le norme da seguire. Abbiamo inoltre lavorato sodo per allestire la parte cartellonistica, che ricorda costantemente quali sono le regole da rispettare”.

Si lavorerà per gruppi formati in base alla fascia d'età e, come ogni anno, sarà possibile partecipare ad una prova gratuita a partire da lunedì 21 settembre prima di iscriversi al corso. Ricordiamo che la prenotazione delle PROVE GRATUITE è OBBLIGATORIA previo messaggio Whatsapp al seguente LINK: https://wa.me/393403311994



“Siamo rimasti piacevolmente sorpresi – prosegue il vice presidente – che i ragazzi e gli adulti che già avevano partecipato in precedenza ai nostri corsi hanno scelto di tornare spontaneamente e tutti hanno una gran voglia di rispettare le regole, perché sono consapevoli che farlo è tutto a loro favore, sia dal punto di vista sanitario ma soprattutto per non andare incontro a chiusure. Abbiamo cercato di sensibilizzarli al rispetto delle regole e loro, sia i grandi che i piccini che le loro famiglie, hanno fornito un riscontro positivo: sia io che il presidente Eros Ghio ne siamo molto contenti”.



La Imperial Dance Academy è stata tra i primi centri di Danza Sportiva a chiudere in provincia di Cuneo nei primi giorni di marzo con un comunicato video sulla pagina ufficiale Facebook.



Nei prossimi mesi la Imperial Dance ha in programma di riattivare moltissimi progetti portati avanti negli scorsi anni e di avviare una serie di attività rivolte soprattutto alle donne e ai bambini.



"Se la situazione nazionale migliorerà - spiega il presidente Eros Ghio - vorremmo ripartire con le serate gratuite di allenamento di Salsa, Bachata e Kizomba del martedì e gli eventi Premium che organizziamo ogni bimestre. Inoltre stiamo lavorando ad un corso riservato a sole donne e alla loro femminilità e a delle “challenge” rivolte alle fasce più giovani ed ai loro genitori.”



Le novità di quest’anno in esclusiva per Cuneo sono il nuovissimo corso di Balla&Snella (https://www.facebook.com/BALLAESNELLACUNEO) e quello di Balli di Gruppo (https://www.facebook.com/CuneoBalliGruppo).



Per informazioni e iscrizioni ai corsi, è possibile contattare l'Academy al numero 340.331.1994 oppure solo per Balla&Snella al numero 351.866.3977