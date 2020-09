Volley A2/F: Verso Cus Torino-Lpm Bam Mondovì, Veronica Taborelli: "Trasferta insidiosa, ma daremo il massimo" (VIDEO)

Veronica Taborelli ha tanta voglia di partire con il piede giusto nella sua nuova avventura con la Lpm Bam Mondovì. Come le sue compagne ha lavorato senza mai risparmiarsi durante tutta la preparazione, affrontando duri carichi di lavoro che ancora oggi fanno sentire gli effetti. Per la nuova opposto del Puma ieri intanto è giunto un importante riconoscimento, visto che proprio la Taborelli rivestirà il ruolo di vice-capitana della Lpm. La forte opposto del Puma guarda anche al primo impegno di campionato con la difficile trasferta in casa del Cus Torino. Ecco l'intervista rilasciata ai nostri microfoni: