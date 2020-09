Il Natale è già qui: la braidese Magda Fasciglione vincitrice del Panettone Day 2020

Il Natale è già qui, grazie alla 25enne braidese Magda Fasciglione, ex allieva dell’IPS Velso Mucci e fresca vincitrice del Panettone Day 2020, il concorso dedicato al re delle feste.

Alla corte del grande maestro Iginio Massari, 25 pasticceri si sono dati appuntamento martedì 15 settembre a Milano per portare nell’esclusiva Sala Mengoni del Cracco Bistrò il meglio di questo dolce che, pur affondando le radici nella tradizione si rinnova ogni anno. È il caso del panettone della pasticceria Asselle di Bra che, nella versione creativa dolce, ha conquistato occhi e palato della giuria.

Al tavolo degli assaggi c’erano il presidente Iginio Massari; il vincitore dell’edizione 2019, Francesco Bertolini; la figlia del maestro, Debora Massari, membro AMPI (Accademia Maestri Pasticceri Italiani); le celebri pastry star Sal De Riso e Vittorio Santoro, fondatore e direttore di Cast Alimenti.

“Fa onore a tutti i partecipanti il fatto di essere arrivati in fondo a questo concorso così ambito. Il vero concorso si vince quando si accontentano i clienti e voi stessi. Il panettone è un prodotto che piace molto nel mondo e ha conquistato persino Cina, Giappone e anche gli Usa. Evviva gli artigiani!”: così il guru della pasticceria italiana Iginio Massari per quella che è stata una vera e propria festa del panettone artigianale.

Panettone Day, ideato da Braims in partnership con Novacart e in collaborazione con Callebaut, Vitalfood, FB e CAST Alimenti, si pone l’obiettivo di promuovere il valore dell’artigianalità nel nostro Paese e la cultura su un simbolo della pasticceria come il panettone, offrendo una grande opportunità ai finalisti: vendere i loro panettoni nel Temporary Store, che aprirà per un mese a partire dal 12 ottobre nel cuore di Milano. Una vetrina esclusiva in più per far conoscere i propri prodotti ad un pubblico attento e cosmopolita come quello meneghino e dare visibilità alle proprie creazioni.

Tra questi ci sarà il panettone di Magda Fasciglione, unico per freschezza e ingredienti, ma soprattutto per l’originalità di una bontà concepita per essere gustata a Natale, ma in realtà perfetta sempre, comunque e dovunque. Che dire… tocca assaggiarlo!