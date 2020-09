Volley femminile: Cuneo ok nell'ultimo test precampionato

Ultimo test precampionato per la Bosca S.Bernardo Cuneo al palazzetto dello sport Lorenzo Ravizza di Alassio: le "gatte" si sono aggiudicate i quattro set disputati con le francesi del Saint-Raphaël Var Volley-Ball (massima serie transalpina).

Buone indicazioni per Pistola in vista del debutto in campionato, domenica in casa de Il Bisonte Firenze.

Top scorer Alice Degradi, autrice di 21 punti; bene anche Candi (14 con 4 muri) e Zakchaiou (13 con 2 muri). 25-19 / 25-21 / 25-23 / 26-24 i risultati dei set.