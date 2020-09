Inaugura a Paroldo la prima scuola di pastorizia in Italia

Scatta il conto alla rovescia per il primo giorno di lezione della scuola di pastorizia. Il progetto, nato in collaborazione tra il Comune di Paroldo, Coldiretti e INIPA (Ente di Formazione della Coldiretti, ndr), con il contributo della Fondazione CRC, ha come obiettivo la formazione delle nuove generazioni al fine di incentivare la ripresa della pastorizia in particolare quella ovicaprina sulle terre alte che negli ultimi anni sono state oggetto di spopolamento.

Il percorso formativo prenderà il via venerdì 25 settembre e si svilupperà in più moduli con lezioni frontali, stage e visite in azienda. La campagna social lanciata negli scorsi mesi da Coldiretti ha riscosso un buon successo di pubblico che include anche iscritti da fuori regione.