Alba annulla il mercato ambulante della Fiera. Confermato il luna park in piazza Medford

Una decisione che era nell’aria, ora formalizzata in un’ordinanza sindacale emessa martedì 15 settembre, quella con la quale il Comune di Alba ha ufficialmente sospeso lo svolgimento del tradizionale mercato ambulante della Fiera.



L’evento è quello che nelle domeniche di ottobre richiama annualmente migliaia di persone lungo i corsi Piave e Langhe, con la partecipazione di circa 400 esercenti provenienti da diverse zone del Piemonte e anche da fuori regione.



Proprio la difficoltà di gestire un evento su piazza di questa portata rendendone lo svolgimento compatibile con le norme anti-contagio e la necessità del distanziamento è la motivazione che ha convinto l’Amministrazione albese ad annullare l’intera manifestazione, dopo che proposte alternative come quella di ridurre a un quarto il numero degli espositori ammessi in città, promuovendo tra gli stessi una sorta di turn-over sulle quattro domeniche, sono state scartate per difficoltà di tipo organizzativo.



Comune, Ente Fiera e Giostra delle Cento Torri stanno quindi lavorando per portare nei due corsi manifestazioni alternative, col coinvolgimento dei Borghi cittadini, impegnati in giochi e rievocazioni.



E’ invece confermata la prossima apertura del luna park che a giorni verrà montato in piazza Medford (i primi operatori sono giunti in questi giorni nell’ampio spazio prossimo all’ex tribunale). La compatibilità di quest’altra consueta presenza dell’autunno albese con le disposizioni anti-Covid è stata valutata come possibile alla luce delle rigide previsioni espressamente contenute nel Dpcm del 7 agosto scorso, che ha consentito la riapertura – tra i gli altri – dei parchi tematici e di divertimento.