Bra Mon Amour: concerti live nel centro storico e gran finale con la Bandakadabra

Giovedì 24 settembre 2020 torna Bra Mon Amour, festival organizzato da Comune di Bra e Caffè Boglione, con una nuova formula “back in town”: 8 concerti live nel centro storico e un gran finale con la marching band Bandakadabra.

“Arrampicarci fino al Parco della Zizzola quest'anno sarebbe stato assai imprudente – spiegano gli organizzatori –. Ma non potevamo né volevamo lasciarvi orfani del consueto divertimento che regala “Bra Mon Amour”, mescolando musica live ed enogastronomia, sebbene fosse necessario ripensarlo in una formula rispettosa delle misure anti-contagio”.

Per questo, si è pensato a una versione più "liquida" dell’evento che si svolge ogni anno sulla sommità di Bra, sparpagliando per il centro storico, a partire dalle 19,30, un nugolo di piccoli concerti in versione acustica, godibili direttamente dai dehor all'ora dell'aperitivo.

A partire dalle 19,30 in via Vittorio Emanuele II, via Pollenzo e via Audisio si esibiranno Gepomadalò Folk Band, Ivan Wild Boy Trio, Dodo e Charlie Due e Badile Trio, mentre in via Cavour assisteremo a una moltiplicazione della Bandakadabra in tre singoli eventi diffusi su tutta la strada, in due versioni anche con chitarre manouche.

Gran finale intorno alle 21.30, quando tutti i musicisti convergeranno in una sola possente marching band, che si srotolerà per via Cavour e per il centro storico con il consueto armamentario di ottoni e divertimento, per grandi e piccini.