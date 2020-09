Cambio della guardia al Comando Carabinieri: l’arrivederci ad Alba del capitano Giacomo Conte

E’ già diretto alla volta del capoluogo partenopeo, dove è stato destinato a un nuovo importante incarico, il capitano Giacomo Conte, fino a ieri responsabile del Comando Carabinieri di Alba.



Classe 1988, romano, formatosi alla scuola militare "Nunziatella" di Napoli prima di divenire allievo ufficiale presso l’Accademia Militare di Modena e di accedere quindi alla Scuola Ufficiali Carabinieri della capitale, dove intanto si è laureato in legge a Tor Vergata, Conte ha guidato il Comando langarolo dell’Arma per quattro anni, dall’agosto 2016 alla giornata di ieri, 16 settembre.



"Un periodo impegnativo, intenso e formativo – ci racconta, raggiunto telefonicamente mentre percorre l’Italia alla volta della nuova destinazione –. Alba è stata una grande palestra sotto tutti i punti di vista, oltre a darmi la possibilità di conoscere posti meravigliosi".



Del territorio di Langhe e Roero, Conte ricorderà anche l’alto senso civico dei suoi residenti, "cittadini modello", insieme all’intenso lavoro realizzato "soprattutto sul fronte del contrasto dei reati contro il patrimonio".



Diversi gli arresti realizzati sotto la sua direzione dalla caserma di via Tanaro, sempre sotto il coordinamento della Procura di Asti, come importante è stato l'impegno sul fronte dei reati di genere.