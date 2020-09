Nuovo ufficio a Castagnole Piemonte per la BBC di Casalgrasso e Sant'Albano Stura

Investire sul territorio non è solo uno slogan per la BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura. E lo fa aprendo un ufficio di rappresentanza a Castagnole Piemonte. L’apertura è prevista venerdì 16 ottobre.

In un momento in cui tante banche chiudono i propri sportelli la BCC di Casalgrasso e Sant’Albano Stura ha deciso di potenziare le filiali di Casalgrasso, Pancalieri e Osasio con un ufficio a Castagnole Piemonte, aperto due giorni alla settimana, che si occuperà di svolgere attività promozionale dei diversi servizi bancari offerti dalla banca alle famiglie e alle imprese e di analisi delle esigenze dello specifico territorio. Non verranno svolti servizi di cassa, che saranno però disponibili dal lunedì al venerdì presso le filiali di Pancalieri, Osasio e Casalgrasso.