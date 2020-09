Referendum, a Manta niente voto a scuola: i tre seggi si spostano in cascina Aia

Non si terranno presso le scuole medie di via Garibaldi le votazioni referendarie di domenica 20 e lunedì 21 settembre come è tradizione per ogni chiamata alle urne nel paese del castello, patrimonio Fai.

Ad annunciarlo il primo cittadino di Manta, Paolo Vulcano, che attraverso un video messaggio ha parlato della volontà di spostare i tre seggi comunali dall'istituto scolastico alla Cascina Aia in via Valerano.

Nel video Vulcano ha inoltre aggiornato i concittadini sull'emergenza Covid-19. Ci sono due nuovi casi dopo giorni senza nuovi positivi segnalati. Si tratta di persone ritornate dall'estero, asintomatiche e in buono stato di salute.

Nel video il messaggio di Paolo Vulcano.