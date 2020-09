Calcio: Pro Dronero, è ripartita l'attività del settore giovanile

E'ripartita anche la stagione del settore giovanile della Pro Dronero al campo sportivo cittadino Pier Cesare Baretti.

Presenti alcuni volti nuovi nell'organico dei tecnici che sarà ancora guidato, per il terzo anno consecutivo, da Luca Summa nel ruolo di responsabile.

La squadra Esordienti 2009 verrà affidata a mister Raffaele Saccomanno mentre i Pulcini 2011 e 2012 a Giada Anna Saccomanno.

"Tutto il settore giovanile è partito per lavorare al meglio - spiega la società - contando per il secondo anno consecutivo sulla collaborazione con i Tecnici della European Football Academy.