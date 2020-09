Lunghe code in via Savona a Cuneo per un'auto cappottata lungo la carreggiata. L'incidente è avvenuto poco dopo le ore 8. Sul posto stanno intervenendo i vigili del fuoco di Cuneo per la messe in sicurezza del veicolo. Polizia Locale di Cuneo in loco per la gestione della viabilità.

Il sinistro è avvenuto nei pressi del civico 123. Il traffico è al momento congestionato per garantire la rimozione del veicolo.