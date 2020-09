Telecamere nel centro storico di Saluzzo contro risse e disordini? “Nessuna lettura catastrofista, serve sforzo educativo delle famiglie”

Il centro storico di Saluzzo, nel post lockdown, teatro di “manifestate situazioni di esasperazione”? è quanto sostenuto dalle minoranze (eccezion fatta per Carlo Savio) nell’ultimo Consiglio comunale cittadino.

“Soprattutto nel periodo estivo – ha detto Fulvio Bachiorrini illustrando l’interpellanza ad hoc indirizzata al sindaco – si sono manifestati mini focolai di disordine pubblico con risse e atti di vandalismo, che hanno interessato alcuni esercizi commerciali sistemati nella parte bassa del centro storico, dove sono concentrate attività di bar, ristoranti, pub”.

Bachiorrini si è soffermato sulla zona di piazzetta Santa Maria, piazzetta dei Mondagli, via Gualtieri e via San Nicola.

“So anche che alcuni cittadini – ha proseguito Bachiorrini – hanno cercato di sedare a tarda ora episodi di rissa, rischiando loro stessi. Le stesse Forze dell’ordine e i Carabinieri sono stati allertati e invitati a controllare la situazione, cosa che è stata fatta.

Pensiamo sia opportuno cercare di bloccare questi fenomeni, con la disponibilità delle Forze dell’ordine, che mai è mancata e sempre ci sarà, ma intensificando il controllo pubblico con l’installazione di elementi di sorveglianza in alcune zone limitate del centro storico, oggetto di situazioni incresciose.

Sappiamo che se metti la video sorveglianza poi le persone spostano in altre zone, ma almeno abbiamo una forma di tutela per le attività commerciali danneggiate economicamente, con dehors distrutti”.

Una “lettura catastrofica”, così come l’ha definita il sindaco Mauro Calderoni. “Non la condivido la visione dell’architetto – le sue parole – anche perché ho info diverse rispetto alle sue. Non risultano focolai di risse, che poi potete spiegarci meglio cosa siano.

Seguiamo con grande attenzione i problemi di ordine pubblico della città, ma com’è noto dai report periodici, non ci sono problemi di questa natura. Abbiamo avuto due episodi negli ultimi due mesi, riconducibili a disordini di gruppi di ragazzini: uno a luglio, uno ad agosto.

Questo emerge dagli atti delle Forze dell’ordine. Il coordinamento costante, giornaliero, efficace tra le Forze dell’ordine produrrà in tempi brevi i risultati attesi: sedare gli entusiasmi di alcuni gruppi di giovani saluzzesi.

L’esercente che in un momento di foga ha espresso un’opinione non propriamente corretta circa episodio accaduto ha già smentito: non è stato coinvolto alcun locale.

Il piano di videocontrollo che sollecitate di implementare oggi conta 80 punti di osservazione e registrazione. Sapete bene che il tutto è concordato con la Prefettura e con il comando provinciale dei Carabinieri. Abbiamo sottoposto il piano anche alla valutazione propedeutica al bando del Ministero, al quale non abbiamo avuto accesso proprio per via dei dati rispetto ai fenomeni delittuosi sul nostro territorio.

Andiamo comunque avanti, come definito al tavolo provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica. I punti più frequentati del centro città sono già videosorvegliati. Stiamo facendo anche ragionamenti con le Forze dell’ordine per un intervento puntuale e una risoluzione radicale, attraverso il miglioramento dell’illuminazione e alcuni interventi fisici per rendere meno ospitali alcuni luoghi di ritrovo serale per i giovani. Così il disagio per i residenti di questa piccola porzione di centro storico potrebbe essere risolto”.

Le soluzioni prospettate dal sindaco si sono adattate ad una doppia lettura del consigliere Bachiorrini.

“La situazione non è drammatica. – ha detto – ma i fatti si sono verificati e lo sai bene (riferito al sindaco: ndr), come lo sanno la Polizia locale e i Carabinieri. In alcuni casi c’è stato il rischio di coinvolgimento di cittadini.

Il fenomeno interessa una zona di centro storico vasta. Le Forze dell’ordine pattugliano, ma dopo tre minuti non ci sono più. Va bene la pattuglia, i Carabinieri hanno risposto con molta attenzione, ma fanno quello che possono. Hanno molti altri problemi, come il controllo dei migranti presenti in città. Così è più facile che si possano manifestare i problemi.

Si manifesterà di nuovo il problema, mi vanno bene le intenzioni manifestate dal sindaco. Credo che però si potrebbe aggiungere la videosorveglianza, per mettere tranquilli tutti, in particolare gli esercizi pubblici”.

“Parliamo di adolescenti. – ha ancora rimarcato Calderoni – Vogliamo pensare che degli screzi tra ragazzi che degenerano in qualche spintone possano essere risolti solo con azione poliziesca? Come padre dico che non possiamo delegare alle Forze dell’ordine il divertimento dei nostri figli.

Non parliamo di pericolosi criminali, ma di figli di questa comunità: dobbiamo fare uno sforzo educativo e di controllo su ciò che fanno i ragazzi, di sera. Sono tutti saluzzesi”.

“Se ci sono ragazzini rissosi – è stato invece il pensiero di Domenico Andreis – che vengono beccati una, due o tre volte possiamo pensare di imporre ai genitori di tenersi i figli a casa per 15 giorni”.

Una soluzione difficilmente praticabile, come spiegato dal primo cittadino: “La famiglia ha un ruolo importante. L’idea di Andreis non si può applicare per legge: serve la sensibilità delle famiglie. Come Comune abbiamo sempre aumentato le telecamere e i lampioni dove ci è stato segnalato. Ma dobbiamo fare uno sforzo educativo”.